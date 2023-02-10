انت الان تتابع خبر عقد 3 امتحانات ورقية بديلة عن نهاية الترم الثاني.. الحكومة تحسم الجدل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، حقيقة عقد 3 امتحانات ورقية بديلة عن نهاية الترم الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك بناء على الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض من المواقع الإلكترونية، وصفحات السوشيال ميديا.

ونفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، عقد 3 امتحانات ورقية بديلة عن نهاية الترم الثاني، وأكد بأن تلك الأخبار مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة، وجاء ذلك من خلال بيان تم نشره اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023.

كما إنه قد تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لعقد 3 امتحانات ورقية بديلة عن نهاية الترم الثاني، للعام الحالي 2022-2023 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي دون أي تغيير تزامنا مع الكشف عنها بوقت سابق، والخاصة بالعام الدراسي الحالي 2022-2023.

ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏قبل نشر أي أخبار، والتي تعمل على إثارة البلبلة بين المواطنين، كما إنه يجب التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي ‏معلومات مغلوطة.