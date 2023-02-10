عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليونانى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائى فى مختلف الجوانب، لاسيما فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسى المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط.

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