سفير مصر فى جوبا يلتقى وزيرة الشئون البرلمانية بجنوب السودان (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر ، سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، وزيرة الشئون البرلمانية بجنوب السودان مارى مارتن واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى.





أكد السفير المصرى خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون البرلمانية الجنوب سودانية ونظيرتها المصرية فى ضوء أهمية دور الوزارة كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبديا استعداد مصر لنقل خبراتها فى إدارة التناغم بين السلطتين إلى الجانب الجنوب سودانى، بالإضافة إلى المساهمة فى بناء قدرات كوادر الوزارة فى هذا الإطار، وخاصة فى هذا الوقت الذى يشهد استحقاقات قانونية وتشريعية مفصلية فى البلاد وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات وصياغة الدستور.



وأكدت مارتن تقديرها الكبير للدعم المصرى المتواصل لبلادها، والذى يقوى دعائم التنمية التى تطمح إليها جنوب السودان وخاصة فى مجالات التعليم والصحة والطاقة وإدارة الموارد المائية، ورحبت باستعداد الجانب المصرى للتعاون مع وزارتها، مبدية تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة القانونية والتشريعية المصرية، وخاصة أن مصر من الدول الأفريقية القليلة التى خصصت وزارة لإدارة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أعربت مارتن عن تقديرها للدور الذى تقوم به مصر للمساهمة فى ترسيخ دعائم الأمن والسلم فى جنوب السودان، وأبدت تطلعها إلى زيارة مصر للاطلاع على أفضل التجارب المتميزة فى مجال عمل وزارة الشئون البرلمانية فى مصر.