تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد يشهد مشاركة فتوح وعمر جابر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 03:30 مساءً - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

ويفضل فيريرا الدفع بأحمد فتوح وعمر جابر في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، كما يشهد التشكيل تواجد محمد عبد الغني الذى كان يعاني من إصابة عضلية، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد نيمار - أحمد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.