حياة كريمة: تدشين 38 عمارة فى أطفيح وتوفير حظائر للفلاحين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز: "كل عمارة بها شقتان فى 4 أدوار، وكل شقة يقابلها زريبة، وبخاصة أننا فى أماكن زراعية، حيث نحاول توفير بيئة مناسبة للفلاحين".

وأضاف عجوة أن الزريبة تستخدم لتربية الدواجن والمواشى: "نعمل هنا منذ أكثر من سنتين، مبادرة حياة كريمة عملت فى القرى، وعملنا على توفير بيوت أدمية، بدلا من البيوت المبنية بالطوب اللبن".

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة فى مركز أطفيح بالجيزة: "حصرنا البيوت غير الأدمية، والتى لم تكن صالحة للمعيشة بسبب تعرضها المستمر للأمطار، كما وضعنا فى اعتبارنا الأشخاص حديثى الزواج الذين لم يكن لديهم السكن والمأوى"، مؤكدًا أنه بناء على أعمال الحصر أصبح لدى المؤسسة قاعدة بيانات كاملة للأسر الأكثر احتياجا وترتيبها فى ضوء هذه المعايير.

وواصل الدكتور محمد عجوة منسق مبادرة حياة كريمة فى مركز أطفيح بالجيزة: "لدينا أيضا العددى من المشروعات على كل الجوانب الحياتية، إذ إن المبادرة تعمل فى كل المجالات مثل التعليم والصحة والجانب الرياضى، مثل 6 وحدات صحية فى كل واحدة محلية للاهتمام بالقطاع الطبى، كما أن المبادرة تنظم قوافل طبية أيضا".