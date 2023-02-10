يومان.. غلق كلى لمطالع كوبرى فيصل فى الاتجاه القادم من الجيزة وشارع السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، استكمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان ووقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق.





وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كُلى لكوبرى الملك فيصل بالموقع المشار إليه وذلك لمدة (يومين) بداية من يوم السبت الموافق 11/2/2023 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12 على أن يكون فترة الغلق الكُلى والأعمال من الساعة الثانية صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات أمام الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، لافتا بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: القادم من ميدان الجيزة:

حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير، ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانياً: القادم من شارع السودان:

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام، ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير، ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.