جدة - نرمين السيد - الطرح تضمن لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة بأحياء المحروسة "1"، المحروسة "2"، "معاً"، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كلنا واحد» تطرح لحوما وسلعا غذائية بالمناطق الحضارية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.