الداخلية تعلن استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية مواصلة مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023 مع الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة.





وواصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفيركافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ودفعت وزارة الداخلية بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات، يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.