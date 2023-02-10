للمرة الأولى.. إجراء 4 عمليات منظار نسائى بمستشفى مشتول السوق فى الشرقية

وذلك فى إطار الدعم المتواصل لتطوير الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
نجحت العملية الأولى فى استئصال كيس من المبيض لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، والعملية الثانية تسليك أنابيب فالوب وفك الالتصاقات المسببة لتأخر الحمل، والعملية الثالثة كانت منظار استكشافى لتشخيص أسباب العقم لدى سيدة تبلغ من العمر 36 عاما، والأخيرة منظار استكشافى لاستخراج لولب مفقود بالبطن، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعات اللازمة لجميع الحالات، وجميع الحالات بحالة جيدة وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى، وللفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.
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