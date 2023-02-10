احتفالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة بمديرية أمن القاهرة

جدة - نرمين السيد - أقامت مديرية أمن القاهرة احتفالية لعدد من أسر الشهداء لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

وتم خلال الإحتفالية تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الإحتفالية التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

يأت ذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 71، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.