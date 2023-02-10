تعرف على موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 02:34 مساءً - يضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي غدا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الجمعة، فيما يعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة، ومعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبيها خلال مباراتهم الأخيرة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى خسرها الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد، قبل الخسارة من ريال مدريد بأربعة اهداف مقابل هدف.



موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي



ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غد، السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

تذاع مباريات الأهلي في بطولة أس العالم للأندية عبر قنوات «أون تايم سبورت الأرضي» والرياضية السعودية ssc.

نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.