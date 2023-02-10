انت الان تتابع خبر دعاء يوم الجمعة بشهر رجب 2023.. رددوه الآن لعلها ساعة استجابة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفضل دعاء يوم الجمعة، من أكثر الموضوعات بحثا على موقع جوجل، وذلك لتحقيق ما يتمنى الشخص، حيث اختص الله سبحانه وتعالي هذا اليوم لأنه من أعظم الأيام عنده، وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول بأن يوم الجمعة من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده، فيما يكون هذا الدعاء بهذا اليوم له فضل كبير، وتكون أفضل تلك الأدعية على النحو التالي.

أفضل دعاء يوم الجمعة

اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.