دعاء يوم الجمعة بشهر رجب 2023.. رددوه الآن لعلها ساعة استجابة

رياض - احمد صلاح - أفضل دعاء يوم الجمعة، من أكثر الموضوعات بحثا على موقع جوجل، وذلك لتحقيق ما يتمنى الشخص، حيث اختص الله سبحانه وتعالي هذا اليوم لأنه من أعظم الأيام عنده، وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول بأن يوم الجمعة من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده، فيما يكون هذا الدعاء بهذا اليوم له فضل كبير، وتكون أفضل تلك الأدعية على النحو التالي.
أفضل دعاء يوم الجمعة
اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.
دعاء لأمي المتوفية يوم الجمعة
اللهمّ اجزها عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
دعاء للميت يوم الجمعة
اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
دعاء لأبي المتوفي
اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
دعاء للميت في يوم الجمعة
اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
دعاء دخول المسجد
اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك.
اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.