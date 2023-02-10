«التعليم» تنهى الاستعداد للترم الثانى.. وامتحانات الثانوية العامة 10 يونيو

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن ينتظم غدا السبت حوالى 6 ملايين طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية فى عدد من المحافظات، على أن تفتح باقى المدارس الرسمية للغات والخاصة أبوابها بعد غد الأحد الموافق 20 فبراير الجارى لاستقبال باقى الطلاب والبالغ عددهم 18 مليون طالب بجميع المراحل الدراسية.

ووفقا للخريطة الزمنية 2022 التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يبدأ الفصل الدراسى 11 فبراير 2023 على أن تكون مدة الدراسة الفعلية 16 أسبوعا بالترم الثانى، فيما تم تحديد شهر يونيو موعدا لانتهاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس، ومنتصف أبريل لعقد امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، و6 مايو القادم بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، و27 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 و10 يونيو انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.. مشيرا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناء على الأداء بنهاية الفصل الدراسى الثانى من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.

وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتى تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتى تصبح نموذجا يحتذى به فى كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.

ووجه حجازى أيضا مديرى المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس فى كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تحديد إجراءات للتعامل المالى لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم.

وشدد الدكتور رضا حجازى على الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدا أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسى الحالى، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوى الجاذب المنوط بالمدرسة.

ونوه الوزير أيضا بضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى، كما وجه بالسماح لمن يرغب فى الاطلاع على الدرجات فى اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، وعدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية، وتلقى طلبات التظلم وبحثها بالنسبة للصف الأول والثانى الثانوى على الامتحان الورقى فقط.

ولفت إلى إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر أبريل فى منهج شهر مارس وأول أبريل.

كما وجه الوزير بإعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعى وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية التى قام بها لتعميق مدى استفادته منها، فضلا عن دمج مفاهيم مواجهة التغير المناخى فى المواد الدراسية المختلفة، موجها بإعداد إنجازات كل مديرية فى جميع مجالات الأنشطة وإرسالها للوزارة.

كما شدد على الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتكليف موجهى مواد الهوية (اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية) لوضع امتحانات النقل لطلاب المدارس الدولية فى محافظاتهم.

الوزير كلف المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية للطلاب بالإجراءات التى يجب إتباعها فى حال حدوث زلازل أو كوارث، بجانب إعداد ندوات توعية للطلاب فى هذا الإطار.

وأشار أيضا إلى حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس.. مشيرا إلى ضرورة متابعة المديريات الحقيبة التدريبية التى أعدت فى هذا الصدد؛ فضلا عن تفعيل دور المدرسة فى تنمية الوعى الطلابى بقيم الانتماء الوطنى، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديرى المدارس، وذلك فى إطار التنمية المهنية المستدامة.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، شدد الدكتور الوزير على أهمية مراجعة كافة لجان الثانوية العامة، وضرورة تجهيز المدارس وعمل الصيانة الخاصة بها والوقوف على جاهزية المدارس التى تصلح كلجان مراقبة الثانوية العامة، مجددا التشديد على عدم تحويل أى طالب فى الصف الثالث الثانوى.