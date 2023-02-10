القومى للتنمية المستدامة: الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة شريفة شريف التطور التاريخى لنشأة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أنه تم تغيير اختصاص المعهد إلى الحوكمة والتنمية المستدامة فى 2020، لافتة إلى أن المعهد منوط بالتدريب والأبحاث والاستشارات فى الحوكمة والتنمية المستدامة .
وأكدت شريف أن الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.
وأشارت شريف إلى مبادرة "كُن سفيرًا" والتى تعد من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المبادرة فى 2020 وتقدم لها 10000 مرشح، وتم تدريب نحو 2300 شاب وشابة، وتم اختيار المتميزين منهم للمشاركة فى برنامج سفراء المناخ، مؤكدة أهمية تقييم الأثر التدريبى للمبادرة على المتدربين.
وتطرقت شريف إلى مبادرة العقول الخضراء حيث تأتى بما يتسق مع جهود الدولة المصرية فى التصدى لتغير المناخ وتعزيز العمل المناخى، وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 ، وتستهدف نشر الوعى وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخى لدى الأطفال والطلاب فى المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم من خلالها تدريب 1500 طالب فى 7 مدارس.
كما اوضحت الأستاذه مى حسنى، محلل سياسات ومنسق مشروعات الحوكمة والتنمية المستدامة أنه وفقًا لأولوية المعهد لاستدامة الأثر ولتعزيز نماذج تدريب المدربين ToT والاستفادة من إمكانات الشباب.
يشارك المعهد فى تنظيم "برنامج صانعى السياسات" (YPS) فى مصر لتوعية الشباب (18-25 عامًا) بالتنمية المستدامة مع بناء مهاراتهم ودعمهم تقنيًا وماليًا لترجمتها إلى مبادرات ملموسة يقودها الشباب على أرض الواقع، لافتة إلى الاستفادة من خبرات خريجى مبادرة "كن سفيراً" من خلال برنامج الشباب صانعى السياسات.
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