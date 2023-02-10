الغاز الطبيعى فى الصدارة.. صادرات مصر حتى نوفمبر 2022 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل الصادرات المصرية تحقيق ارتفاعات متتالية، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 46.9 مليار دولار، خلال 11 شهرا عام 2022 الماضى، مقابل نحو 39.9 مليار دولار فى الفترة نفسها عام 2021، بزيادة بلغت 7.5 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.





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