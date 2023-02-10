الحكومة تنفى عقد 3 امتحانات ورقية بديلة عن اختبارات نهاية العام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشدد على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الإعدادى دون أى تغيير، مُوضحةً أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى، تنقسم إلى اختبارى شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسى 2023، والذى سيتضمن مناهج الفصل الدراسى الثانى كاملةً، بما فيها المناهج التى أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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