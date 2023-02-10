تنافس رياضى بين العاملين فى شركات الإنتاج الحربى

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الإنتاج الحربى دورى لكرة القدم للعاملين بقطاعات الشركات المختلفة بالإنتاج الحربى تحت رعاية اللجنة الرياضية والاجتماعية للشركات، وكان اللقاء الأول بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية احدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالاهتمام بالجانب الرياضى والصحى للعاملين على مستوى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ورفع الروح المعنوية، وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل وتقديرا لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربى.

وفاز فريق شركة حلوان للآلات والمعدات على فريق شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، بنتيجة 0:2، وأعرب الفريقين عن سعادتهم على حرص قادة الشركات على دعمهم والاهتمام بالأنشطة الرياضية المختلفة مما يعمل على تحقيق المزيد من الإنتاجية فى العمل والتقدم.

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