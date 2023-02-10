قافلة دعوية بين الأوقاف والأزهر إلى الدقهلية وافتتاح 24 مسجدًا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 11:30 صباحاً - تٌطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، قافلة دعوية إلى محافظة ( الدقهلية – مدينة المنصورة )، اليوم الجمعة : ( 19 رجب 1444هـ)، الموافق(10/2/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" حسن العشرة وحفظها".
وفي سياق متصل تواصل الوزارة إعمار بيوت الله وتتفتح 24 مسجدا اليوم الجمعة منها (21) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 668 ) مسجدًا، منها ( 533 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 135 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. أولاد عبد الدايم – الأنصار - القوصية
مديرية أوقاف المنوفية
2. سيدي سلامة – طنبشا – بركة السبع
مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – زراعة 1 – فرهاش – مركز حوش عيسى
4. النور – عزبة الخمسين – شركة الاتحاد – مركز الدلنجات
5. الفتح المبين – الجعار – مركز وادي النطرون
6. الرحمة – محلة بشر – شبرا خيت
7. الرشيد – عزبة الشركة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف القليوبية
8. الجديد – ساحل دجوي – بنها أول
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – عزبة الجازي - العدوة
10. الحاج غالب – شم القبلية - مغاغة
11. محمد عبد الجيد – عرب أبو قلته – ملوي
12. أبو بكر الصديق – دمشاو هاشم - المنيا
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. قرية واحد الكبير – قرية واحد – بجر السكر – برج العرب
مديرية أوقاف الفيوم
14. إبراهيم عبد الله – الشواشنة – يوسف الصديق
15. آل يعقوب – معصرة عرفة - إطسا
مديرية أوقاف الغربية
16. القبلي الكبير – فرسيس – زفتى
مديرية أوقاف الشرقية
17. الشهيد محمد رضوان – م قاسم – ديرب نجم
مديرية أوقاف الدقهلية
18. موسو – عزبة موسو – بني عبيد
19. المهدي- المحمودية- دكرنس
20. عزبة مختار – منشية عزت - السنبلاوين
21. المنتزه – عزبة المنتزه - دكرنس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. التقوى – طومسون - المنتزه
مديرية أوقاف أسيوط
2. عمر بن الخطاب - ابنوب
مديرية أوقاف قنا
3. نجع غلاب – المقربية - قوص