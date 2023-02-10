قافلة دعوية بين الأوقاف والأزهر إلى الدقهلية وافتتاح 24 مسجدًا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 11:30 صباحاً - تٌطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، قافلة دعوية إلى محافظة ( الدقهلية – مدينة المنصورة )، اليوم الجمعة : ( 19 رجب 1444هـ)، الموافق(10/2/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" حسن العشرة وحفظها".

وفي سياق متصل تواصل الوزارة إعمار بيوت الله وتتفتح 24 مسجدا اليوم الجمعة منها (21) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 668 ) مسجدًا، منها ( 533 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 135 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: