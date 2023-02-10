وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان السيسى: مصر تقدر علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم معها، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع فى الداخل والخارج.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى، قوله، فى مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات فى محافظة المنوفية أمس، "إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع"، داعيا إلى الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات.
وتحت عنوان السيسى: لا نقبل الإساءة للأشقاء فى السعودية ونرفض الانسياق للفتن، ذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن الرئيس السيسى رد أمس، على مثيرى الفتنة مع السعودية، مؤكدا أن بلاده تتمتع بعلاقات رشيدة ومتزنة مع جميع الدول خاصة الأشقاء العرب، محذرا مواطنيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر من الانسياق وراء الشائعات التى تسعى لإحداث فتنة ووقيعة بين مصر وأشقائها العرب.
وذكرت صحيفة النهار الكويتية تحت عنوان ارتباط مصر بالأشقاء أقوى من إشاعات مواقع التواصل أن الرئيس السيسى أكد أمس أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية وحرص مصر على علاقتها بالمملكة والدول الأخرى، مضيفا أن سياسة مصر دائما تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحف الكويتية تبرز تأكيد السيسى أن مصر تقدر علاقاتها مع الأشقاء العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.