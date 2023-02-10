جدة - نرمين السيد - أعلن سفير فلسطين بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين يصل إلى القاهرة غدا السبت؛ للمشاركة فى مؤتمر دعم القدس المنعقد بعد غد الأحد بمقر الجامعة العربية وسط تمثيل عربى وإقليمى ودولى رفيع المستوى.





وقال السفير دياب اللوح، وفقا لبيان صحفى، إن مشاركة الرئيس فى فعاليات المؤتمر هدفها مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكل حكومة اليمين المتطرف التى تستهدف تدمير حل الدولتين، وكذلك من أجل تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم فى الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربى والمؤسساتى تنمويا واستثماريا فى مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة. وتابع: وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربى تطوعى تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مدينة القدس، وتشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب؛ لمتابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى أمام المحاكم الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطينى يزور القاهرة غدا للمشاركة فى مؤتمر دعم القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.