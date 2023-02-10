بدء أعمال الغلق الجزئى بميدان الرماية (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل أجهزة محافظة الجيزة، أعمال الغلق الجزئى بميدان الرماية لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة.





وأوضحت المحافظة، أن الغلق لمدة 3 أيام بدأ من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/2/10 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة مع ترك ۳ حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

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