صحة دمياط تُعلن خطتها للقوافل العلاجية المجانية لـ 4 أشهر مقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها للقوافل الطبية المجانية العلاجية للأربعة أشهر المقبلة والتى تستهدف 24 قرية بعدة مراكز بدمياط تحت رعاية منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وذلك تيسيرا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.





وفيما يلى بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل العلاجية:

جدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين فى جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

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