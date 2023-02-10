إصدار وإعادة تفعيل 4350 كارت تكافل وكرامة.. و268 بطاقة خدمات متكاملة

جدة - نرمين السيد - وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونيا والمساهمة فى حلها، فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

من ناحيته، قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، إن الحكومة حريصة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصرى، لتلقى ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعى، إلى تلقى ورصد المنظومة 113 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023، موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئى للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر جرى توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وتلقت وتعاملت 9 وزارات هى: التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة مع حوالى 89% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.

وأضاف "الرفاعى" أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، هى: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والدفاع، والنقل، والسياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضى، والشباب والرياضة.

ونوه بأن المحافظات اختصت بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات هى: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، مع نسبة 74% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، ومطروح، وقنا، وكفر الشيخ، والمنيا، وسوهاج، والقليوبية، والغربية، والشرقية، وبنى سويف، والقاهرة، والإسكندرية، والجيزة، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وذكر أن باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة اختصت بنسبة 11% من إجمالى تلك الشكاوى؛ حيث حققت كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وواصل أن البنك المركزى، تعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة هذه الشكاوى. كما حققت جامعات: المنوفية، والقاهرة، والمنصورة، وعين شمس، وبنها، معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفيما يخص أبرز القطاعات التى ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر فى الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعى، والشكاوى والاستغاثات التى تطلبت تدخلا ومعالجات سريعة، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الأمن والخدمات القضائية المعاونة، وخدمات الكهرباء، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، والبيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، فضلا عن شكاوى تختص بقطاع التعليم والبحث العلمى.

وبشأن الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، أشار "الرفاعى" لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير الماضى مع 11140 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 7950 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك الشكاوى.

وتابع أن الوزارة أدرجت ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالشكوى، فيما قامت "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" بتلقى والتعامل مع 84 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات.

أما فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعى، استطرد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بأن وزارة التضامن الاجتماعى انتهاء خلال شهر يناير الماضى من بحث ودراسة 9533 شكوى وطلبا واستغاثة منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل 4350 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدى المشروط، فى إطار التوسع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التى تستهدفها الدولة.

واسترسل أنه فى ضوء اهتمام الدولة بتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، جرى إنهاء إجراءات إصدار 268 بطاقة خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته، فى حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

وألمح إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت خلال الشهر من بحث ودراسة 2500 شكوى وطلب واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.

وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، أوضح أن المنظومة حرصت على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، وكذا الجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7695 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر، من بينها 1796 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلا طبيا سريعا، فى مختلف التخصصات، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.

كما واصل أن المنظومة تعاملت مع 1848 شكوى وطلبا والتماسا؛ سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، والتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبى أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة.

وبشأن شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن وزارة الداخلية تلقت 7802 شكوى وطلب خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات، حيث استجابت الأجهزة والقطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى، وتم فحصها والتعامل معها على الفور.

وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، ذكر أن وزارة العدل تلقت من خلال المنظومة 304 شكاوى خلال شهر يناير، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وعن الشكاوى والاستغاثات التى تطلبت تدخلا ومعالجات سريعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعى أنه تم تسجيل 4523 شكوى واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية.

وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، ذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 17581 شكوى وطلبا، كان من بينها 11903 شكاوى وطلبات واستغاثات مرتبطة بقطاع الإسكان، و5678 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقا لطبيعة كل منها.

واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، أشار إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال شهر يناير مع 2869 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1532 شكوى بنسبة إنجاز 81%.

وأورد أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعاملت مع 2196 شكوى وبلاغا خلال الشهر، حيث قامت فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعى المعنية بسرعة التعامل معها، فى إطار الأولوية التى تعطيها الوزارة للتحسين المستمر فى كل الخدمات للتيسير على المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1892 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 86%.

وأردف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت على التنسيق مع المنظومة وسرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3598 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقا لطبيعة كل منها.

وبخصوص قضايا التعليم والبحث العلمى، لفت إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر نفسه 4434 شكوى وطلبا بقطاعى التعليم، فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، ومرحلة التعليم الجامعى، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها.

وعن شكاوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أشار إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 6041 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وبين أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة 925 شكوى وطلبا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجارى المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدى للتعدى على المجارى المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى تلقى ورصد 14.5 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1608 شكاوى وبلاغات خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.

كما تلقت المنظومة 146 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية، وتمت الاستجابة لأكثر من 83% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى.