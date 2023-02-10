معلومات مجلس الوزراء يناقش تحديات «الأمن الغذائى» بحضور الخبراء

جدة - نرمين السيد - وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن المركز أطلق سلسلة جلسات نقاشية فى الثانى من شهر فبراير الجارى، تستهدف الاستماع إلى جميع الآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانتهى من عقد ثلاث جلسات حتى الآن، شملت وضع توصيات فى مجال النمو الاقتصادى، وأمن الطاقة، وأمن الغذاء.

فيما يتعلق بالجلسة الثالثة، أشار الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أهمية التوجه للاستزراع السمكى داخل مصادر المياه العذبة بشكل مستدام؛ لتحقيق أعلى استفادة من موارد المياه وزيادة الإنتاجية، بجانب دعم الاستزراع البحرى بإدخال التكنولوجيات الحديثة بشكل أكبر فى عمليات الإنتاج، مؤكدًا أهمية المشروعات القومية التى نفذتها الدولة فى مجال الثروة السمكية بالنسبة للمواطن والاقتصاد المصرى.

وبالنسبة لصناعة الدواجن والأعلاف، دعا الدكتور محمد الشافعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والمستشار الفنى لمجموعة "دلة البركة"، إلى التوسع فى زراعة الذرة الصفراء، والتوجه نحو إنشاء مشروعات زراعية مشتركة داخل الدول الإفريقية؛ للاستفادة من وفرة المياه والأراضى بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدًا أهمية زيادة إنتاجية الفدان من الأعلاف، باستيراد الأصناف عالية الإنتاجية، والتوسع فى إنتاجها بمراكز البحوث الزراعية، وتطوير مزارع الدواجن باستخدام أحدث التكنولوجيات، مع توفير القروض الميسرة وتيسير إجراءات الحصول عليها للمساهمة فى تطوير المزارع.

فيما أكد أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أهمية تعزيز التنافسية بالأسواق للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى وجود تواصل مستمر بين غرفة الصناعات الغذائية ووزارتى الصناعة والتموين لتحقيق الاستقرار بالأسواق.

وتطرقت النقاشات، خلال الجلسة، إلى أهمية معالجة إشكالية الوسطاء التى تزيد معضلة ارتفاع الأسعار، وتم استعراض بعض المقترحات فى هذا الصدد والتى من بينها التوسع فى نشر منافذ البيع التى تتلقى السلع الغذائية من المنتجين وتتيحها مباشرة للمستهلكين.

وحول أهمية أمن الطاقة لدعم الإنتاج الغذائى، أكد سعيد عزوز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز" للطاقة، أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لمختلف الدول فى هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز مجالات إقراض الشركات الصغيرة فى جميع المجالات المرتبطة بالأمن الغذائى.

وفيما يخص مقترحات تقليل الفاقد من الغذاء، أشارت الدكتور إيمان حلمى، رئيس شؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى دور الهيئة فى متابعة التزام المنشآت الغذائية بمعايير سلامة الغذاء، وتعقب المنتجات الغذائية الفاسدة، وزيادة التوعية المجتمعية، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا التبريد لتقليل الفاقد من الغذاء، مؤكدة أن استمرار الحفاظ على سلامة الغذاء سيؤدى إلى زيادة فرص التصدير، وتقليل عبء الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

أما عن دور البحث العلمى، فأشار الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، إلى أهمية البحث العلمى فى مجالات التوسع الزراعى الأفقى، وحل مشكلات ملوحة مياه الرى، فى حين أكد الدكتور أحمد سامى، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، أهمية الاتجاه لتربية سلالات الدواجن والحيوانات عالية الإنتاج، فى الوقت الذى شدد فيه الدكتور مجدى محب الدين، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، على ضرورة توفير بيانات معتمدة حول الإنتاج بما يدعم اقتصاديات الغذاء.

وفى السياق نفسه، أشار الدكتور فريد رمزى، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إلى أهمية تمويل البحث العلمى الموجه لخدمة أهداف الأمن الغذائى، فى حين أكد الدكتور أحمد فوزى، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بالمركز القومى للبحوث، أهمية دعم صناعة اللقاحات والأدوية البيطرية، وتطوير التعليم الفنى؛ لتعزيز قدرات الإنتاج.

واقترح الدكتور جميل زيدان، أستاذ الفيروسات والأمراض المعدية بالمركز القومى للبحوث، عدة وسائل لتوفير الأعلاف محليًّا، مؤكدا أهمية تنمية الريف وجعل الأسرة الريفية منتجة ولديها اكتفاء ذاتى؛ بما يسهم فى خفض الواردات المصرية من الغذاء.

بينما نبه الدكتور حسن زكى، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إلى استمرار الأنماط والعادات الغذائية التى تعتمد على القمح والنشويات بشكلٍ كبير، مقترحا الاعتماد أكثر على الخضراوات وتنويع القيم الغذائية بالوجبات اليومية، بما يقلل تكلفة الوجبات، وهو ما طالب به الدكتور أحمد عبد السلام، وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، عن طريق تكثيف الوعى بتغيير النمط الغذائى وطرق إعداد الوجبات للمستهلك المصرى منذ مرحلة الطفولة عبر تكثيف الرقابة على المقصف المدرسى لضمان تقديمه الأغذية الصحية لا الضارة للأطفال.

وأكد صبحى سلام، نقيب الزراعيين بالإسكندرية، أهمية التوسع فى إنتاج التقاوى والأعلاف البديلة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية وإيلاء المزيد من الاهتمام بالإبل والصحارى المصرية، مع العمل على معالجة المخلفات الزراعية والاستفادة منها.

وأوضح الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع توفير مختلف احتياجاتها الغذائية بشكل مطلق، بسبب مشكلات تتعلق بمحدودية الموارد والتكلفة وغيرهما، مشيرًا إلى أن حركة التجارة الدولية قائمة بالأساس على وجود "أمن غذائى نسبى" بين الدول، ومؤكدًا أن مصر حققت مستويات جيدة من الأمن الغذائى فى ظل وجود استراتيجية تنموية تستهدف تحقيق نمو سريع مستدام فى قطاع الغذاء، وتحديث قطاع الزراعة بكل مفرداته، سواء من حيث السياسات الزراعية أو الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق أو تطوير الأنماط الاستهلاكية.

وفى السياق نفسه، أكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أهمية الزراعات التعاقدية فى زيادة دخل المزارع، وكذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل: فول الصويا، والذرة، بما يُمكِّن الدولة من التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية بمشاركة الجمعيات الزراعية.

وأشار كريم جمعة، معاون وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إلى استراتيجية الوزارة فى التعاون مع القطاع الخاص لضمان الأمن الغذائى، وتنويع مصادر الاستيراد والتمويل، وزيادة القدرات التخزينية بالصوامع، والاهتمام بالبورصة السلعية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتنمية التجارة الداخلية للحفاظ على مستوى الأسعار، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل، وزيادة منافذ التوزيع.

وفيما يخص التغيرات المناخية وأثرها، فأشار الدكتور أحمد جعفر، أستاذ المكروبيولوجى والمناعة بالمركز القومى للبحوث، إلى أنها قد تتسبب فى تفشى بعض الأمراض والفيروسات والبكتيريا والطفيليات.