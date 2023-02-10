«معلومات الوزراء» ينشر صورا للحضارة الفرعونية بعدسة الذكاء الاصطناعى (صور)

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وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن تقنيات الذكاء الاصطناعى باتت واسعة الانتشار والاستخدام، وتوظف فى مجالات علمية عديدة، من ضمنها تقنية تحويل الكلمات إلى صور، والتى تقوم خلالها الخوارزميات بتحويل الوصف الدقيق فى النص لعناصر بصرية وتقوم بدمجها سويا بشكل متناسق وتعمل على تحسينها فى كل مرة للوصول لصورة مقاربة للوصف.
وتتضمن الصور، منطقة الأهرامات فى الجيزة ومعبد الأقصر والفيلة وتمثال للملكة كيلبوترا، وفتاة تدون على أوراق البردى بالقرب من جدران مزخرفة بنقوش باللغة الهيروغليفية.
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