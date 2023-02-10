نشاط الرئيس فى أسبوع.. متابعة تطوير الصناعة وتأكيد قوة علاقاتنا بالأشقاء

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التى أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وقدم الرئيس واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيراً إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص فى مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذى يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفى لاتحاد الصحفيين العرب.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم فى انتخابات الاتحاد التى أجريت مؤخراً، مؤكداً دعم مصر الكامل لأعمالهم وللدور المهم الذى يقوم به اتحاد الصحفيين العرب فى دعم الصحافة والقارئ العربى.

وأعرب الحضور عن تشرفهم باستقبال الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد، منوهين إلى تقديرهم لمكانة مصر الرائدة فى العالم العربى، ودورها السياسى الرشيد والمسؤول على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومؤكدين تثمينهم لما يشهدونه فى مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ "نيكولاى تشويكا" رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وكذلك "فلورين سباتارو" وزير الاقتصاد الرومانى، والسفير "ميهاى ستوبار" السفير الرومانى بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء الرومانى لمصر، طالباً نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس "كلاوس يوهانس"، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التى مر على تدشينها 117 عاماً.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التى عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست فى يونيو 2019، ثم زيارة الرئيس الرومانى إلى مصر فى أكتوبر 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس الرومانى فى القمة العالمية للمناخ التى عقدت بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

من جانبه؛ نقل رئيس الوزراء الرومانى إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الرومانى، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى ضوء دور مصر المحورى فى إرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر فى جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى القطاعات ذات الميزة التنافسية فى كل من مصر ورومانيا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خالص التعازى لشعبى سوريا وتركيا، ولأسر ضحايا الزلزال المُدمر الذى ضرب منطقة شرق المتوسط، مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين.

وأكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السورى والتركى، واستعداد مصر لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بقصر الاتحادية زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

‎وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، اتسمت بالتفاهم والتقارب فى وجهات النظر، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتى تجسدت فى العديد من المواقف من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية، مع تأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتى إلى مصر تعكس الأهمية التى يوليها الطرفان لتلك العلاقات، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، خاصةً فى ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور الهام لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

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وتناول الرئيسان سبل المضى قدماً فى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والكرواتى، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التعاون السياحى فى ضوء تجربة كرواتيا المتميزة فى هذا الصدد، وكذا العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لتعزيز مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجارى، والتعاون لتعزيز أمن الطاقة فى كل من منطقة حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السورى بشار الأسد.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفى عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر الذى وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة فى هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السورى عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكداً اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف فى الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف، وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

خلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار فى برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابى الواقعى مع القضايا المطروحة، وذلك فى إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الدينى لتطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامى ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتعازى والمواساة فى ضحايا الزلزال المروع الذى أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركى الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

وقدم الرئيس التركى الشُكر للرئيس على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

واطلع الرئيس فى هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجارى تنفيذها فى ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد فى توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.

وفى ذات الإطار، اجتمع الرئيس أيضاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.

كما اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعى، سواء الشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات الجارى اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز)، بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.

وأجرى الرئيس جولة تفقدية للمرحلة الثانية من "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، واستمع إلى شرح على مجسم للمدينة من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، الذى أكد أنه تم التخطيط للمدينة الصناعية الغذائية بالسادات على مسطح 850 فدانا، وتشتمل: على "سايلو فودز" على مسطح 135 فدانا، ومصنع منتجات الألبان على مسطح 25 فدانا، ومجمع مصانع على مساحة 120 فدانا، إضافة إلى 560 فدانا توسعات مستقبلية.

وأكد الرئيس - خلال الافتتاح - تقدير مصر لعلاقاتها الطيبة مع الأشقاء وعدم تقبلها الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مشددا على أن "علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع، خاصة الأشقاء" وقال الرئيس إن مصر لاتنسى وقوف الأشقاء إلى جانبها، داعيا لعدم الانسياق وراء بعض المواقع الإلكترونية التى تقصد الفتنة.

ونقلت الصحف تساؤل الرئيس: "هل سنسير وراء بعض المواقع المغرضة التى ترغب فى إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء؟"، لافتا إلى "أن أقل شىء يجب أن نفعله إزاء أى محاولات للوقيعة هو الصمت"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على وسائل إعلامنا التى لا نتدخل فى شؤونها.

وتابع: "إن كل ما يكتب يجب أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات بين مصر والأشقاء وليس العكس"، مضيفا "إن علاقة مصر طيبة مع الجميع، وهذا منهج نتبناه منذ أن توليت المسؤولية وليس فقط الآن"، لافتا إلى أن ذلك المسار نتبناه حتى فى أوقات الأزمات والخلافات، فلم تكن هناك أى تصريحات سلبية بل تكون منضبطة للغاية.