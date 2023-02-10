التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية يستفيد منها 139 متدربا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع الـ27 للخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، يشهد تنظيم 5 دورات تدريبية.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورات التدريبية تشمل "دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، والتى ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندى، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق الى التميز المؤسسى وتطبيق الجودة، ودورة الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكلات والإتيكيت والمراسم، إضافة إلى دورة متقدمة فى اللغة الإنجليزية"، ويستفيد من دورات الأسبوع الحالى 139 متدربا من جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للإرتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات.

ولفت هشام آمنة أهمية دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة التى ينفذها المركز فى أسبوعه الـ27 بتكليف رئاسى ويستفيد منها 25 متدربا فى تحقيق أهداف الحكومة المصرية، بتعزيز مشاركة المواطنين فى وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيرا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.



وأشار هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عمليا وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والإجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتا الى الدورة ستتضمن جانبا عمليا لوضع خطة اشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعة الخطط ومناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.

ونوه وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبية عن الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 متدرب، وذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيرا الى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال آمنة إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، وأهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص، وآلية اصدار التراخيص والرخصة الذهبية، ومنظومة تخصيص العقارات للمشروعات، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.

وأشار المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة للتدريب إلى أن الأسبوع الـ 27، سيشهد أيضا تنفيذ دورة تدريبية عن تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق الى التميز المؤسسى وتطبيق الجودة، ويستفيد منها 28 متدربا، موضحا أن الدورة تأتى تماشيا مع حرص الوزارة على الاسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية فى عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

ونوه شحاتة إلى أن المحتوى التدريبى للدورة يستهدف التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الجودة، وفئات شهادات الأيزو، والمعايير اللازمة للحصول عليها، والمفاهيم المرتبطة بالتميز المؤسسى، ومعايير جائزة التميز المؤسسى، ومحورى الابتكار والممكنات، مضيفا أنه سيتم استعراض لنماذج وتجارب عالمية فى مجال التميز المؤسسى، وتنفيذ ورش عمل عن تحديات تطبيق معايير مصر للتميز المؤسسى.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع المقبل يتضمن أيضا تنفيذ دورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكلات والإتيكيت والمراسم، ويستفيد منها 28 متدربا، وتهدف الدورة التدريبية إلى فهم ماهية العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، وأساليب ووسائل التواصل فى العلاقات العامة، والتخطيط لأنشطتها، والهيكل التنطيمى لفريق إدارة الفعاليات، وأهمية الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، وأنواعها المختلفة ومقوماتها نجاحها، وإدارة المناسبات المفهوم والقواعد والتحديات، وتحديد الرسالة والأدوار، إضافة الى آليات تنمية مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة وتطويرها، والتغيير الشخصى من أجل مؤسسات أكثر كفاءة، وكيفية اختيار التصميم الدعائى الملائم للمناسبة، والعلاقات العامة على الإنترنت، والتسويق للمناسبة والمواد الدعائية، والنشر الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى، وتقييم الوسائل المستخدمة.

وتأتى الدورات التدريبية تنفيذا لتكليفات عبد الفتاح السيسى ببناء قدرات والاستثمار فى الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، بما يتماشى مع تحقيق متطلبات وأهداف الجمهورية الجديدة خاصة مع قرب انتقال المرحلة الأولى من العاملين إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وانطلاقا من تعليمات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالارتقاء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما يساهم فى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصرى.