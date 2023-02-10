افتتاح «سايلو فوودز» وتأكيد السيسى تقدير مصر لأشقائها أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع افتتاح الرئيس السيسى، المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية (سايلو فوودز) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ونشر الصحف، أن الرئيس قام بجولة تفقدية للمرحلة الثانية من «سايلو فودز» للصناعات الغذائية، واستمع إلى شرح على مجسم للمدينة من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، الذى أكد أنه تم التخطيط للمدينة الصناعية الغذائية بالسادات على مسطح 850 فدانا، وتشتمل: على «سايلو فودز» على مسطح 135 فدانا، ومصنع منتجات الألبان على مسطح 25 فدانا، ومجمع مصانع على مساحة 120 فدانا، إضافة إلى 560 فدانا توسعات مستقبلية.

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسى - خلال الافتتاح - تقدير مصر لعلاقاتها الطيبة مع الأشقاء وعدم تقبلها الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مشددا على أن "علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع، خاصة الأشقاء" وقال الرئيس إن مصر لاتنسى وقوف الأشقاء إلى جانبها، داعيا لعدم الانسياق وراء بعض المواقع الإلكترونية التى تقصد الفتنة.

ونقلت الصحف تساؤل الرئيس: "هل سنسير وراء بعض المواقع المغرضة التى ترغب فى إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء؟"، لافتا إلى "أن أقل شىء يجب أن نفعله إزاء أى محاولات للوقيعة هو الصمت"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على وسائل إعلامنا التى لا نتدخل فى شئونها. وتابع: «إن كل ما يكتب يجب أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات بين مصر والأشقاء وليس العكس»، مضيفا «إن علاقة مصر طيبة مع الجميع، وهذا منهج نتبناه منذ أن توليت المسئولية وليس فقط الآن»، لافتا إلى أن ذلك المسار نتبناه حتى فى أوقات الأزمات والخلافات، فلم تكن هناك أى تصريحات سلبية بل تكون منضبطة للغاية.

وفى سياق التعاون المصرى الأردنى، أبرزت صحيفة (الجمهورية) لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس، مع أحمد الصفدى، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر.

ونقلت الصحيفة ترحيب رئيس الوزراء - فى مستهل اللقاء - برئيس مجلس النواب الأردنى فى بلده الثانى (مصر)، مشيدا بما تشهده العلاقات بين القاهرة وعمّان من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى وتعميقها بما يُعظم المصالح المشتركة للبلدين، فى إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية.

وسلطت الصحيفة الضوء على تأكيد مدبولى قوة علاقات الأخوة والتقدير التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثانى، ولذا ينبغى البناء على هذه الصلات القوية بين زعيمى البلدين من أجل مزيد من التعاون فى شتى المجالات. وفى الوقت نفسه، أكد «مدبولي» على الدور المهم للمجالس النيابية فى توطيد العلاقات بين البلدين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تشهده العلاقات بين البرلمان المصرى ومجلس النواب الأردنى من تعاون وثيق فى ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط، وأخذاً فى الاعتبار تشابه التحديات التى تواجه البلدين.

إلى ذلك ركزت صحيفة (الأهرام) على الاتصال الهاتفى الذى أجراه وزير الخارجية سامح شكرى مع نبيل عمّار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره التونسى على توليه مهام منصبه، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح فى مهامه.

وأضافت الصحيفة أن الوزير شكرى أكد التطلع إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، معرباً عن تطلعه للقاء شقيقه وزير خارجية تونس فى أقرب فرصة ممكنة.

وفى اتصال آخر، لفتت الصحيفة إلى أن شكرى بحث فى اتصالاً هاتفياً تلقاه من نظيره الصربى إيفيتسا داتشيتش، عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدماً.

صحيا، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس الوزراء أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبى، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمس الفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية، وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة.

وأضافت أن وزير الصحة عرض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وأوضح أنها شهدت تقديم نحو 1,6 مليون إجراء جراحى و 67 ألف إجراء دوائى، وعلاج 30,8 ألف حالة من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابع لوزارة الصحة بتكلفة بلغت 142 مليار جنيه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير عرض كذلك موقف مقترح استضافة مصر لمقر الوكالة العربية للدواء «وعد»، وكذا مقترح إقامة المؤتمر العالمى الأول للصحة والسكان، بحيث يتم إطلاقه من العاصمة الإدارية الجديدة كحدث دولى، ليكون الملتقى السنوى الأول والأكثر تخصصاً فى مجال الرعاية الصحية والقضايا السكانية، بما يؤكد تفعيل استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بمواكبة التطورات فى مجال الرعاية الصحية.

وعن قطاع التموين، نسبت صحيفة (الأخبار) لوزير التموين الدكتور على المصيلحى القول إنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم تنفيذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية قبل حدوث الأزمات العالمية، وقد تم اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع.

وذكرت الصحيفة أن مصيلحى أوضح أن مصر لديها 15 مشروعاً فى 10 محافظات، وتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان و60 فداناً و40 فداناً بالإضافة إلى مخازن استراتيجية تم التعاقد على إنشائها على مساحة 10 أفدنة فى: الشرقية والسويس والأقصر والفيوم، لضبط منظمة احتياطات التخزين على مستوى الأقاليم المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إنه تمت إضافة 7 آلاف و340 منفذاً جديداً لشركات الجملة، ضمن منظومة منافذ التوزيع، مشيراً إلى أن مصر لم تكن تمتلك سوى 1300 منفذ فقط، بالإضافة إلى 30 بدالاً. وبين مصيلحى أن احتياطى الأرز، يكفى مصر 3 أشهر ونصف الشهر، وأنه يجرى عمل التعاقدات اللازمة لتوفير المطلوب طوال العام.

وتحت عنوان (بتكليف من رئيس الوزراء: 350 خبيراً محلياً ودولياً .. يناقشون تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى 2023 - 2024) أفادت صحيفة (الجمهورية) بأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بدأ فى تنفيذ المشروع البحثى المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصرى مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بهذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن أسامة الجوهری، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القول إن المشروع البحثى يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وصانع القرار فى مصر، تستهدف الاستفادة من آراء وتوصيات ما يزيد على 350 خبيرا محليا ودوليا.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحديد التدابير العملية التى من شأنها المساهمة فى الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمى إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصرى فى تعزيز قدرته على الصمود، وذلك من خلال الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذى يدعم عملية صنع القرار فى مصر خلال عامى 2023 و 2024.

وأبرزت تأكيد الجوهرى بأن هذا المشروع يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة المخاطر التى يمر بها الاقتصاد العالمى، والتى شهدت تناميا واضحا خلال السنوات الأخيرة فى ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة بداية من جائحة كوفيد - 19 وما نتج عنها من أزمات فى سلاسل التوريد العالمية، وصولا وما أسفرت عنه من إلى الأزمة الروسية الأوكرانية تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.



رياضيا، تناقلت صحيفة (الأهرام) أجواء الحزن التى تسيطر داخل بعثة الأهلى بالمغرب بسبب الخسارة أمام ريال مدريد 1-4 وضياع حلم التأهل لنهائى كأس العالم للأندية، مشيرة إلى أن علامات الأسى ارتسمت على كل أعضائها وليس على اللاعبين والجهاز الفنى فقط، لكن على الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة وحتى رئيس البعثة محمود الخطيب الذى تابع المباراة من غرفته بالفندق ولم يذهب إلى الاستاد بسبب شعوره بالإعياء الشديد.

وأضافت الصحيفة أن السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى رفض منح لاعبيه راحة سلبية رغم المجهود الكبير الذى بذلوه فى مواجهة ريال مدريد، حيث وضع برنامجا صارما أمس واليوم قبل مواجهة فلامينجو، وبدأ الفريق أمس مبكراً بأداء صلاة الفجر فى الطابق الرابع للفندق ثم النزول لتناول وجبة الإفطار فى العاشرة صباحاً، وبعدها تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين الأولى من اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى المباراة حيث أدوا مراناً بجيم الفندق خفيفا واستشفائيا.

بينما اصطحب المدير الفنى المجموعة الباقية إلى ملعب الجامعة المغربية بالرباط وخاضوا مراناً قوياً. وعقب تناول وجبة الغداء حزمت البعثة حقائبها فى طريقها إلى طنجة.