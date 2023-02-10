طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيبسوك: "يسود، اليوم، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأضافت: "يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء".

ولفتت الأرصاد إلى تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشطا لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود الغيوم الجزئية فى السماء على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمرتكون معتدلة ولرتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

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بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 9

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 18 9

دمياط 17 10

بورسعيد 17 9

الإسماعيلية 18 9

السويس 17 9

العريش 17 8

رفح 17 8

رأس سدر 19 10

نخل 14 2

كاترين 13 1-

الطور 20 10

طابا 17 10

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