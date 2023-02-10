هل التعرض لـ ماء الأمطار سنة عن النبى؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "يُستحبّ التَّعرُّض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويَحسر عن شىءٍ من ملابسه ليصيبه المطر رجاء البركة؛ لما ثبت عن أَنَسٍ رضى الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: "لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعالى" رواه مسلم.

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وتابعت: "قال الإمام النووى فى "شرحه على صحيح مسلم" معنى حسر: كشف، أى كشف بعض بدنه، ومعنى: "حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ"، أى: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهى قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفى هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر".

وعلى ذلك نصَّ فقهاء المذاهب: قال العلامة الطحطاوى فى "حاشيته على مراقى الفلاح" عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر: وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه، وقال الإمام النووى فى "روضة الطالبين": "ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع فى السَّنة ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر".