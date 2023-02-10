حكم الوقوف عند قبر الميت وقراءة القرآن بعد الدفن

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له من السنة المتبعة؛ فعن أمير المؤمنين عثمان ذي النورين، رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقالَ: "استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ".. رواه الإمام أبو داود.
وأضافت: "يقول الإمام النووي في "الأذكار": "ويُستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة؛ قدر ما يُنحَر جَزُورٌ ويُقَسَّم لحمُها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات أهل الخير، وأحوال الصالحين".
وتابعت نقلا عن الإمام النووى: "قال الشافعي والأصحاب: يُستَحَبُّ أن يقرءوا عنده شيئًا مِن القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآنَ كلَّه كان حسنًا".
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