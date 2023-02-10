غلق جزئى بميدان الرماية 3 أيام لتغذية المتحف المصرى ومحطة الأنفاق

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئى بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم"، وذلك لمدة 3 أيام، اعتبارا من الساعة 12 صباح غد الجمعة، حتى الساعة الخامسة صباح الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك 3 حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.





يأتى ذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد "66" لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام " 1 - 2 " وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية. وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشئ لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية. وذكرت المحافظة - فى بيان مساء اليوم الخميس - أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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