تعرّف على أسعار البنزين الجديدة والمُطبقة من السبت 11 أبريل بعد قرار الحكومة بخفضها

قررت الحكومة المصرية اليوم أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها رسمياً عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي، وكانت الحكومة في يوليو الماضي قررت ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، وتشكيل لجنة للتسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، فعلى رأس كل 3 شهور تجتمع اللجنة وتقرر سعر جديد للبنزين والسولار والوقود بشكل عام، ولكن بشرط أن لا يزيد الإنخفاض أو الزيادة عن 10%، وتم العمل بالقرار فعلياً منذ بداية العام المالي الجاري “يوليو الماضي”، وهذه هي المرة الثالثة للمراجعة حتى الآن، وتم خفض سعر البنزين مرة وفي المرة الثانية تم تثبيته على السعر الذي كان عليه.

أسعار البنزين الجديدة والمُطبقة من غداً السبت

واليوم قررت الحكومة ولجنة التسعير خفض سعر البنزين بجميع أنواعه وذلك بمقدار 25 قرش للتر الواحد، على أن يبدأ العمل بالسعر الجدية بدايةً من الساعة الثامنة صباح غد السبت الموافق 11 أبريل، كما قررت الحكومة أيضاً تعديل أسعار المازوت، مع الإبقاء على أسعار باقي المنتجات الأخرى كما هي دون زيادة أو تخفيض، وهي السولار والغاز وأنابيب البوتاجاز.

هذا وقد جاءت أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي، وذلك بعد تعديلها وخفضها بداية من السبت.

سعر البنزين 95 بدايةً من السبت 8:50 لتر الواحد.

سعر البنزين 92 بدايةً من السبت 7.50 جنيه للتر الواحد.

سعر البنزين 80 بدايةً من غدٍ السبت 6.25 جنيه للتر الواحد.

أسعار البنزين الجديدة

كما قررت لجنة التسعير التلقائي الإبقاء على أسعار جميع أنواع الوقود الباقية كما دون زيادة أو نقصان، مع تعديل سعر المازوت الخاص بالصناعة ليصبح 3900 جنيه سعر الطن، وقالت اللجنة المختصة أن خفض سعر البنزين جاء نتيجة الوفر الذي تم تحقيقه بعد هبوط الأسعار العالمية للنفط، وتجنيب جزء من هذا الوفر من أجل مواجهة ارتفاع متوقع بأسعار التكلفة خلال الفترة القليلة القادمة، وكذلك لمواجهة أثار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة أنها اجتمعت اليوم واستعرضت أسعار البنزين الجديدة ومتوسطات السعر العالمي وكذلك سعر الصرف، منذ يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وقارنتها بالفترة من أكتوبر لديسمبر وخرجت اليوم بالسعر الجديد للبنزين والذي يطبق بدايةً من غداً السبت 11 أبريل الجاري، كما أشارت إلى وجود ظروف استثنائية تمر بها البلاد والعالم أجمع وكذلك أسواق النفط، بالإضافة إلى توقع ارتفاع جديد في سعر النفط عالمياً.