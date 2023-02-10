وزارة الصحة| إطلاق خدمة الرد الآلي عبر «واتساب» للاستفسارات بشأن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية من قليل عن إطلاق خدمة الرد الآلي عبر تطبيق “واتساب” للرد على استفسارات المواطنين التي تخص فيروس كورونا “كوفيد-19” المُستجد خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار التسهيل على جموع الشعب المصري للتواصل مع مسئولي الوزارة في حالة وجود أي حالات اشتباه مُصابة بالفيروس أو وجود استفسار، حيث يتم الاستجابة بشكل سريع من خلال التطبيق لاستفسارات المصريين والمقيمين بكافة محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة تُطلق خدمة الرد الآلي لاستفسارات المواطنين

فقد أشار مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إلى توفير الخدمة بصورة مجانية لكافة أفراد الشعب المصري للرد على تساؤلاتهم حول فيروس كورونا على مدار الـ24 يومياً، مؤكداً على إطلاق تلك الخدمة كمصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة بها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشان كل ما يخص فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الوبائي.

وأكدت وزارة الصحة المصرية على تحديث خدمة الرد الآلي للوزارة على تطبيق واتساب بشكل مستمر، ويتم تفعيل الخدمة على الهاتف المحمول بمجرد تسجيل رقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال الخاصة بالشخص، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة من خلال الدخول إلى الرابط التالي (من هنا) وفقاً لبيان الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وزارة الصحة تقوم بتفعيل خدمة الرد الآلي على واتساب

وأوضح مجاهد بأنه عند وجود أي استفسار خاص بفيروس كورونا المُستجد يجب إرسال رسالة تحتوي على كلمة “Hi” إلى الرقم المذكور باستخدام تطبيق “WhatsApp” واتساب، والتي يظهر بعدها قائمة مُفصلة بكافة الاختيارات المتاحة للمواطنين ليختار من بينها ما يريد الاستفسار عنه بكل سهولة، بالإضافة إلى توفير روابط مواقع الوزارة على السوشيال ميديا والعديد من المعلومات المهمة التي يحتاج إليها المواطن بصورة دائمة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن وجود قاعدة بيانات ضخمة تشمل أعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا الخطير، وكذلك كافة الإحصائيات التي تخص إصابات الفيروس وعدد الوفيات وحالات الشفاء في مصر ونصائح أخرى بشأن أهمية البقاء في المنزل للحفاظ على صحتك وسلامتك، بجانب عدد من النصائح الخاصة بالتنقل خارج المنازل والتسوق.