تحالف دعم الشرعية باليمن: وقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، وقف إطلاق النار وجميع العمليات العسكرية باليمن لمدة أسبوعين، وذلك في إطار الخطة العامة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

حيث صرح المالكي، أن الوقف الشامل للعمليات العسكرية باليمن والذي يبدأ من الخميس 9 أبريل من الساعة (1200) بالتوقيت المحلي ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، يأتي أيضاً من أجل تهيئة الظروف المناسبة لدعوة مارتن غريفثس، المبعوث الأممي لعقد اجتماع مع جميع الأطراف باليمن، والتي تضم ممثلين عن الحكومة الشرعية، ممثلين عن جماعة الحوثي، بالإضافة للممثلين عن التحالف العسكري، وذلك للتباحث حول إمكانية الوقف التام لإطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل يعمل على بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية بين الأشقاء باليمن.

تحالف دعم الشرعية باليمن يقرر وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

كما أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، أن التحالف يرى أن الظروف مواتية ومهيأة في الوقت الحالي لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع باليمن، ووقف إطلاق النار نهائياً واستئناف العملية السياسية، وذلك من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والذي لاقى من ويلات الصراعات المسلحة على مدار الـسنوات الماضية، والتي سيتم دعمها بشكل كبير من جميع الأطراف خاصة الأمم المتحدة.

وأضاف الناطق باسم تحالف دعم الشرعية، خلال مقابلة مع قناة العربية الفضائية، أن قرار وقف إطلاق النار جاء للتهدئة والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، متمنياً أن يكون هناك استجابة من ميلشيات الحوثي، لافتاً أن الحل السلمي للصراع في اليمن هو الخيار الأفضل لحل تلك الأزمة، وأضاف أن قوات دعم الشرعية تعمل خلال الأيام الماضية على مساعدة الشعب اليمني لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا.