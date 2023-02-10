دولة الكويت تعلق 6700 مصري بسبب مخالفات قانونية السلطات تستعد لترحيلهم

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نشرت صحيفة الرأي الكويتية بيان من الحكومة بشأن عدد كبير من العاملين والمقيمين المصرين داخل دولة الكويت تم تعليقهم داخل مراكز الإيواء الكويتية، بسبب مخالفات قانونية وانتهاء مدة الإقامة، وبدأت الحكومة في أخذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين البالغ عددهم 6700 مصري، وقد كشفت بعض تقارير الصحيفة عن توافد هذه الأعداد للعودة إلي مصر خلال الأيام القادمة، كما أوضحت تناسق السلطات الكويتية مع الحكومة المصرية لترتيب رحلات العودة إلي أرض الوطن، وعمل الاستعدادات الطبية اللازمة للوقاية من انتشار كورونا.
ترحيل المواطنين العالقين بدولة الكويت
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ترتيب عمليات سفر العالقين بدولة الكويت
بدأت الحكومة المصرية بالتنسيق مع السلطات الكويتية بشأن عمليات سفر المواطنين العالقين داخل مراكز الإيواء الكويتية، وأكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند وصول العالقين ووضعهم في حجر صحي على نفقة الدولة،وقالت السلطات الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين إلي مقرات إيواء داخل عدد من المدارس المجهزة خصيصا للحجر الصحي للاستعداد لعودتهم إلي مصر .
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