دولة الكويت تعلق 6700 مصري بسبب مخالفات قانونية السلطات تستعد لترحيلهم

نشرت صحيفة الرأي الكويتية بيان من الحكومة بشأن عدد كبير من العاملين والمقيمين المصرين داخل دولة الكويت تم تعليقهم داخل مراكز الإيواء الكويتية، بسبب مخالفات قانونية وانتهاء مدة الإقامة، وبدأت الحكومة في أخذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين البالغ عددهم 6700 مصري، وقد كشفت بعض تقارير الصحيفة عن توافد هذه الأعداد للعودة إلي مصر خلال الأيام القادمة، كما أوضحت تناسق السلطات الكويتية مع الحكومة المصرية لترتيب رحلات العودة إلي أرض الوطن، وعمل الاستعدادات الطبية اللازمة للوقاية من انتشار كورونا.

ترحيل المواطنين العالقين بدولة الكويت

صرحت السلطات الكويتية اليوم بترحيل ألاف من أبناء الجالية المصرية المقيمين داخل دولة الكويت لمخالفة القوانين كما أصدرت قرارات بترحيلهم دون دفع غرامات مالية، ولذلك توافد أعداد كبيرة لمغادرة البلاد بلغ عددهم أكثر من 500 مواطن من بين رجل و امرأة يوميا للاستفادة من هذه القرارات، وبدأت السلطات في تخليص أوراق العالقين مسرعة لعدم التجمهر والتجمع أمام مراكز الإيواء خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما صرحت السلطات بأن اليوم هو الخامس والأخير لانتظار المقيمين داخل البلاد للاستعداد للرحيل إلي جمهورية مصر العربية.

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ترتيب عمليات سفر العالقين بدولة الكويت

بدأت الحكومة المصرية بالتنسيق مع السلطات الكويتية بشأن عمليات سفر المواطنين العالقين داخل مراكز الإيواء الكويتية، وأكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند وصول العالقين ووضعهم في حجر صحي على نفقة الدولة،وقالت السلطات الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين إلي مقرات إيواء داخل عدد من المدارس المجهزة خصيصا للحجر الصحي للاستعداد لعودتهم إلي مصر .