حملة توعية بشأن الألعاب الإلكترونية في السعودية من تويتر

أطلق موقع تويتر حملة توعية جديدة تركز على نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمجتمع الألعاب الإلكترونية تحت عنوان “دايما العبها صح” في المملكة العربية السعودية، وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمحبي الألعاب الإلكترونية خلال هذه الفترة التي نمر بها حاليا، نتيجة أزمة كورونا الراهنة والتي تستلزم قضاء أغلبية الوقت داخل المنزل نتيجة حظر التجوال.

تويتر يطلق حملة للتوعية حول الألعاب الإلكترونية

وتشمل الحملة التي أطلقها تويتر تسليط الضوء على أهمية توفير أسلوب حياة صحي ومتوازن لدي هواة تلك الألعاب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط،وسيتم طرح حملة “دايما العبها صح” التي أطلقها تويتر في برنامج “on ستريم”الذي يبث بالاشتراك مع تويتر على قناة “سكاي نيوز عربية ” في تمام الساعة الثامنة والربع مساء يوم الأربعاء الثامن من أبريل بحسب توقيت أبوظبي.

وقالت مديرة الشراكات الإعلامية لدي تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا تعليقا على حملة “دايما العبها صح” أن الألعاب الإلكترونية قد شكلت واحدة من المحادثات الرئيسية على منصة تويتر في الآونة الأخيرة لذا أردنا المساهمة في معالجة القضايا الخاصة بالحفاظ على الصحة في هذا المجتمع الرقمي.

وقد تم تعاون تويتر مع ستة من أبرز هواة اللعبة الإلكترونية في المنطقة وهم(سعد السماري، جعفر موسي، يوسف حناوى، عبد العزيز الصميلي، عمرو نصوحي وأحمد الدسوري ) ولا تزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعا رئيسيا وهاما للمناقشة على تويتر ، حيث أنه قد تم تسجيل في عام 2019 أكثر من 1.2مليار تغريدة على الموقع الاجتماعي حول تلك الألعاب أي ما يقارب 20% زيادة سنوية، لذا قرر توتير إطلاق حملته في السعودية.