غدا صرف معاشات أبريل لمن تخلف عن الصرف ومهلة استثنائية 3 أشهر للبطاقات المتوقفة والغير محدثة

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي البدء في صرف معاشات ابريل اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 11 أبريل، وذلك لأصحاب المعاشات ممن لم يتمكنوا من الصرف في الأيام المحددة لهم خلال الـ 10 أيام المنقضية من شهر أبريل، وذلك من خلال منافذ الصرف المختلفة.

صرف معاشات ابريل 2020

وقد قررت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق تنظيم صرف المعاشات وذلك من خلال تحديد الصرف طبقا لقيمة المعاش، وتنظيمه على أيام محددة، وذلك في اطار جهود وزارة التضامن لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ولمنع التكدس والزحام للوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا، كما وجهت الوزيرة بتوفير كل الوسائل التي تضمن الحماية الطبية للعاملين بالهيئات ومنافذ الصرف، وذلك بتوفير الأقنعة الطبية، والقفازات، والحرص على حدوث عمليات تطهير بشكل مستمر ومكثف في جميع المنافذ ومكاتب الهيئة.

وطبقا لجدول صرف معاشات ابريل، فقد قام أصحاب المعاشات ممن يتقاضون مبلغ 1000 جنيه فأقل، قد قاموا بصرف معاشاتهم من المنافذ المختلفة من التأمينات وماكينات الصرف ومكاتب البريد وذلك في أيام “1,2,4 “من شهر إبريل، كما صرف أصحاب المعاشات الذين يتقاضون من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه في أيام ( 5،6،7) من شهر ابريل، أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، فقد قاموا بصرف معاشاتهم في يومي 8 و 9 أبريل.

نيفين القباج قد تفقدت منافذ الصرف لمتابعة صرف معاشات ابريل، وحتى تتأكد من اتباع جميع الاجراءات الاحترازية، وعدم حدوث تكدسات من أجل التيسير على أصحاب المعاشات، حيث تم التأكيد على وضع العلامات الإرشادية في منافذ ومكاتب الصرف حتى يستطيع أصحاب المعاشات الالتزام بها، وقد تم اتاحة المطهرات والكمامات بالاضافة إلى تعقيم أماكن الصرف، وأماكن الانتظار.

مهلة 3 أشهر للبطاقات المتوقفة والغير محدثة

هذا وللعلم ستظل بطاقات صرف المعاشات سارية المفعول بدون توقف بسبب تحديث بيانات أو تنشيط، كما سيعاد تشغيل بطاقات القبض المتوقفة بعدم تحديث بياناتها حيث من المفترض تحديثها كل 6 أشهر، ولكن وزارة التضامن قامت باستثناءات بسبب ما تمر به البلاد من ظروف بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتلك الاجراءات الاستثنائية والتي من المقرر استمرارها لمدة 3 أشهر، على أن يتم تحديث بيانات البطاقات المتوقفة أو التي يلزم تحديث بياناتها، بعد انقضاء مهلة الــ 3 أشهر الاستثنائية.