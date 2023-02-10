بيان عاجل من مفتي الديار المصرية بشأن رفض دفن أحد شهداء كورونا اليوم

أعلن مفتي الجمهورية،الدكتور “شوقي علام” بيانا تعقيبيا لرفض بعض المواطنين دفن شهداء كورونا،حيث أكد أنه لا يجوز اتباع مثل هذه الأساليب التي لا تليق بالمسلمين كالاعتراض على دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد،والتي لا ترتبط بقيمنا وأخلاقنا بأي صلة،حيث أن المتوفي بالفيروس قد لقى ربه في حكم الشهيد عند الله تعالي لما عاناه المريض من ألم ومعاناة صابرا محتسبا هذا الألم لله، كما أن هناك بعض ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين وأعضاء الطاقم الطبي اللذين يضحون بأرواحهم في كل لحظة من أجل راحة وسلامة مرضاهم ،ونحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير لما يبذلونه من أجل سلامة المواطنين متجاهلين أنفسهم وأهاليهم محتسبين الأجر والثواب عند الله.

رأي المفتي بشأن دفن شهداء كورونا

وقد أوضح المفتي معظما لشهداء كورونا أن الله سبحانه وتعالى كرم بني أدم كافة كما ورد في الآية الكريمة (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ……..)،وهذا التكريم يستمر بعد موت الإنسان وانتقاله إلي الدار الآخرة ولا فرق بين غني وفقير ولا مريض أومعافي ومن أهم مظاهر تكريم الله للموتي هي التعجيل بالصلاة عليه وتشييع جنازته ودفنه،ومن هذا التكريم قد شاع بين المسلمين قول الأمام أيوب السختياني(إكرام الميت دفنه) .

وأكد على كلامه بقول الرسول صلي الله عليه وسلم (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ) لذا فليس من حق أي مسلم أن يحرم أخاه المسلم من حقه في الدفن،ولا يجوز أفعال التنمر التي يقوم بها بعض الأشخاص على مرضي الكورونا،والتجمهر التي يعاني منها أهل المريض ،كما أنه لا يجوز الاعتراض على دفن شهداء كورونا،ويجب على من حضر من المسلمين أن يسارعوا بدفن الشهيد بالطريقة الشرعية حيث أنه يعد فرض كفية حتى لا يحل غضب الله علينا ،بشرط اتباع كافة التعاليم الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب انتقال العدوي وتفشي المرض،ولضمان عدم انتشار الفيروس في منطقة الدفن والمناطق المجاورة.

وحث المسلمين على سد أبواب الفتن بعد استماعهم لمثل هذه لشائعات التي تسئ بشهداء كورونا،وألا يستمعوا إلا لأصحاب أهل العلم،وأن يتعاونوا على البر والتقوي من أجل مواجهة هذه الأزمة التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)،مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).