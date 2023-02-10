“رسمياً” avigan العلاج الياباني لفيروس كورونا يصل إلى مصر

وصل إلى مصر رسمياً avigan العلاج الياباني لفيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل البدء في استخدامه للتجارب السريرية والعلاجية، كتمهيد لاعتماده بشكل رسمي بعد أن ثبت بالتجارب العملية نجاحه في علاج المصابين بفيروس كورونا، ومن أبرز الدول التي استخدمت الدواء الياباني هي الصين، هذا وقد أشار وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار، أن وزارته تمكنت بالفعل من التواصل مع المصنع الذي يقوم بتصنيع الدواء في اليابان بعد ثبوت نجاحه، مشيراً إلى أن التواصل تم قبل شهر مضى، وسوف تدخل مصر بعملية بحثية بشراكة مع اليابان، مع علم طوكيو بالدور الذي تقوم به القاهرة في هذا الشأن.

avigan العلاج الياباني لفيروس كورونا يصل إلى مصر

وأشار عبد الغفار إلى أن العقار الياباني أفيجان وصلت بالفعل عينات منه لمصر، وسوف يصل العديد من العينات الأخرى قريباً للتجارب المعملية والسريرية، وسوف يقوم بهذه التجارب أساتذة وعلماء ومعامل للفيروسات متطورة جداً بالقومي للبحوث، وأكد وزير التعليم العالي على أن الأساتذة الذين سيجرون التجارب اختاروا بكامل إرادتهم المكوث في معاملهم حتى يتمكنوا من العمل المستمر حتى في ساعات الحظر وتم توفير أماكن إقامة لهم لحبهم وشغفهم في تقديم شئ لمصر.

هذا وقد تم بالفعل الموافقة على avigan في عام 2014 كعلاج مضاد للفيروسات والإنفلونزا، كما قامت اليابان بالسماح والموافقة المشروطة على استخدام أفيجان ومنحته لأصحاب الأمراض الخطيرة والمعدية، كما أن الدواء الياباني مكونه الصيدلاني Favipiravir يعمل على منع انتشار الفيروس، كما أنه له تأثير مضاد على الفيروس الجديد كورونا.

ووفق رئيس دولة اليابان فإن الدواء “أفيجان” أثبت فعاليته في علاج بعض أعراض فيروس كورونا القاتل، ولذا فإنه جذب العديد من دول العالم، وقامت الصين فعلياً بإجراء تجارب سريرية عليه وأثبت نجاحه، حيث تم تجربته على أكثر من 200 مريض بمستشفيات شنتشن في الصين، وتحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية في فترة قصيرة، كما عمل الدواء على تخفيض أعراض الإلتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا.

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة عقار avigan على مرضى مصابون بكورونا، وحصلت مصر علي عينات منه لدراسة مدى تأثيره على الفيروس القاتل، وقال وزير خارجية الياني أن بلاده تعتزم إنتاج عقار أفيغان المضاد للإنفلونزا وسوف يتم توزيعه على 20 دولة مجاناً.