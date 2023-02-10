أزمة كورونا.. “هل تحولنا إلى وحوش” أنيسة منصور تعلق على واقعة رفض دفن الطبيبة بالدقهلية

مع تفاقم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على نحو يومي، ليس على الصعيد المصري فقط بل على مستوي عالمي، تزداد حالة الهلع وفكرة “النجاة بالذات” بعيدا عما يحدث حولنا من كوارث. فبالنسبة لعدد من الناس لا مجال للعاطفة في مثل هذه الأيام خاصة مع فقد الأحبة بكل سهولة جراء هذا الفيروس. كوفيد-19 لم يأتي لمهاجمة القطاع الطبي فقط، بل جاء بحرب عالمية وحرب نفسية كذلك، ولا أحد متفرغ لتحليل الموقف النفسي على نحو خاص جراء ذلك الوباء. ليأتي خبر اليوم برفض أهالي قرية بمحافظة الدقهلية بدفن الطبيبة التي توفيت مصابة بذلك الفيروس، ووتوالى التعليقات حيال ذلك.

تعليق أنيسة منصور على واقعة رفض دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا

إثر الانتشار المدوي لخبر رفض دفن الطبيبة، حزن الكثير جراء ذلك خاصة أنها من الدواعي الانسانية بعيدا عن أية مخاوف من انتشار الفيروس التاجي، فعلقت النائبة أنيسة منصور -نائبة مجلس النواب- على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: “لم أرى في حياتي قسوة القلب التي ظهرت في واقعة رفض أهالي قرية دفن الطبيبة التي أصيبت بفيروس كوفيد-19، هل نتحول إلى وحوش لا تعرف الإنسانية! حسبي الله ونعم الوكيل.”

وقد لاقت تدوينة أنيسة منصور حيال الأزمة الفعلية لرفض دفن الطبيبة المصابة بكورونا، انتشارا ومشاركة واسعة على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، و علق البعض على تلك التغريدة بأنها قد أصبحت مأساة على النحو الإنساني آملين أن يزيح الله الغمة في القريب العاجل. في حين تعجب البعض الآخر حيث أن ذلك لا يمت لطباعنا ولا لأصولنا بشئ. وعلى صعيد آخر علق أحد المتابعين أنه من الواجب على الإعلام توضيح ما إذا كانت الجثة (المتوفاة) أم لا؟

وقائع رفض دفن الطبيبة التي أصيبت بكورونا

حسب مصدر طبي فإن الطبيبة تدعى سونيا عبد العظيم، والتي توفيت عن عمر 64 عاما، وهي غير ممارسة لمهنة الطب، وقد أصيبت بالفيروس في 18 من مارس الماضي ونقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية، ويذكر أن العدوى تمت من خلال ابنتها التي عادت من اسكتلندا يوم 11 من مارس الماضي حاملة المرض من الخارج. وتم الإعلان عن وفاة الطبيبة مساء أمس، ويذكر أن أهالي قرية “شبرا البهو” التابعة بمركز أجا بالدقهلية قد تجمهروا أمام سيارة الإسعاف ورفضوا دخولها المقابر.

هذا واستمرت المفاوضات حوالي 3 ساعات حول دفن الطبيبة المصابة بكورونا، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية الخاصة بمحافظة الدقهلية إلى قرية شبرا البهو، محاولة منهم لتهدئة الأهالي، فذلا عن ذلك تدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا لتوضح عدم وجود خطورة من دفن المتوفاة بالمنطقة، إلا ان الأهالي أصروا على قرارهم ومازالت الأمور متجمدة حيال إجراءات الدفن.