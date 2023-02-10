وزارة التضامن تُخصص 1.5 مليون جنيه دعماً نقدياً للأسر الأكثر إحتياجاً لمواجهة فيروس كورونا

صرحت وزارة التضامن الإجتماعي اليوم السبت 11 أبريل بأن المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي التابعة للوزارة قامت بتخصيص 1.5 مليون جنيه مقدمة كمساعدات نقدية إستثنائية عاجلة لما يقرب من 7 آلاف مستفيد من التكافل الإجتماعي من الأسر الأشد إحتياجاً والمتضررة من إنتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل إجراءات الدولة في مواجهة هذه الجائحة وفرض حظر التجوال وأصبح كثير من المواطنين بدون عمل.

جهود وزارة التضامن الإجتماعي في مواجهة فيروس كورونا

في إطار توجه الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد قدمت الوزارة من خلال مبادرة “يينا مصر بكرة أحلى” وبالتعاون مع مبادرة “نفسانيون حول العالم دعما للحياة” الدعم النفسي والمعنوي للأبناء داخل دور الرعاية، حيث تستهدف المبادرة الأبناء في دور الرعاية في ١٤ محافظة على مستوى الجمهورية من خلال ٢٠٠ متطوع من الدكاترة والأخصائيين النفسيين الذين يقدمون لهم الدعم النفسي عن طريق ممارسة الأنشطة النفسية مع الأبناء للتخفيف من حدة الأجواء السلبية المحيطة.

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي في بيان لها أصدرته صباح اليوم السبت بأن المساعدات الإستثنائية العاجلة تم توزيعها بالفعل عبر بطاقات ميزة وذلك بالتعاون مع بنك مصر من أجل التيسير على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً من مواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة لإحتياج تلك الأسر لشراء السلع لحلول شهر رمضان الكريم بعد أيام قليلة قادمة.

وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بمساعدة الإسر الأكثر تضرراً من مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي

وضمن هذه الجهود المبذولة من قبل الوزارة، قدمت المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي التابعة للوزارة 1.378 مليون كتعويضات للمواطنين المتضارين من أحداث السيول بمنطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو، حيث حدث السيول الغير متوقعة خلال الفترة الماضية وتضرر منها الكثير من الناس ولكن قامت الدولة بمساعدة.

تهدف المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي التابعة لــ وزارة التضامن إلى القيام بمساعدة جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي، حيث يتم تقديم المساعدات بجميع أنواعها والتي تتمثل في المساعدات المالية النقدية لكل من حالات الأمراض المزمنة ، والأرامل والمطلقات، ومحدودي الدخل، بالإضافة للحالات المللحة وغيرها من الأسر المتضررة والغير عاملة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 277 فرعاً على مستوى الجمهورية.