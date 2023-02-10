لمواجهة فيروس كورونا| خالد بن سلمان: «السعودية تساهم بـ500 مليون دولار لدولة اليمن»

تحاول المملكة جاهدة خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا في المملكة واليمن، حيث أعلن منذ قليل الأمير ” خالد بن سلمان” نائب وزير الدفاع السعودي أن المملكة العربية السعودية سوف تساهم بمبلغ 500 مليون دولار في دعم خطة إنسانية في اليمن الشقيق، وذلك من خلال تغريده له على موقع التوصل الاجتماعي المصغر ” تو يتر” أن عدم استجابة الحوثيون للدعوات بضرورة التعامل بشكل جدي مع جائحة كورونا خلال هذه الفترة سوف يعرض أبناء اليمن للكثير من المعاناة خلال الفترة القادمة.

السعودية تساعد اليمن في مواجهة فيروس كورونا

وأضاف نائب وزير الدفاع أن الشعب اليمين العربي ليس تابعاً لأي فئة، وأنها فرصة للحوثيين من أجل أن يظهروا للجميع أنهم ليسوا تابعين للدولة الإيرانية، وخاصة أن ما تحمله الشعب اليمني الآن سوف يتحمل وزرها.

وأوضح الأمير ” خالد” أن الشعب اليمين معرض لمزيد من المعاناة في حالة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، ولذا أعلنت المملكة العربية السعودية عن مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار وذلك تنفيذ خطة إنسانيه واستجابت للأمم المتحدة لليمن خلال عام 2020 و25 مليون دولار إضافة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأوضح سيادته عن دور المملكة العربية السعودية الرائد في المنطقة وأنها تسعى للسلام من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، حيث أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا وتخفيف العبء عن الشعب اليمني.