بعد رفضهم دفن طبيبة متوفاة بـ كورونا بمقابر القرية.. أمن الدقهلية يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين

استطاعت قوات أمن الدقهلية من دفن جثمان الطبيبة المتوفاة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وذلك بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق أهالي قريتي «شبرا البهو» و «ميت العامل» التابعتين لمركز أجا، الرافضين لدفن الطبيبة بمقابر القرية خشية تفشي وانتشار العدوى بالمواطنين من سكان القريتين، كما صرحت مصادر أمنية أنه تم القبض على عدد 15 من أهالي القريتين المثيرين للشغب، والرفضين لدفن الجثمان بمقابر القريتين.

رفض أهالي قريتي «شبرا البهو» و «ميت العامل» دفن طبيبة متوفاة بكورونا

وكانت سيارة الإسعاف قد توجهت إلى مقابر قرية «شبرا البهو» التابعة لمركز أجا، وهي تحمل جثمان «س. ع. ع»، 64 سنة، طبيبة غير ممارسة، والتي وافاتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك لدفنها بمقابر أسرة زوجها بمسقط رأسه، فعندما علم أهالي القرية بوفاة الطبيبة بسبب كورونا، تجمهر عدد منهم أمام المقابر ورفضوا دفن الجثمان بمقابر القرية خوفاً من انتشار العدوى بين أهالي القرية.

بعدها توجهت سيارة الإسعاف وبرفقتها عدد من قوات الأمن إلى مقابر قرية «ميت العامل» مسقط رأس الطبية لدفنها بمقابر عائلتها، ولكن عدداً من أهالي القرية قد تجمهروا أيضاً أمام مقابر قريتهم ومنعوا دخول جثمان الطبية إلى مقابر القرية خاصة بعدما علموا أن أهالي قرية «شبرا البهو» مسقط رأس زوج المتوفاة قد رفضوا دفنها بمقابر قريتهم لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخشية من تفشي المرض بين قاطني القرية.

القبض على 15 من مثيري الشغب لرفضهم دفن طبيبة متوفاة بكورونا

بعد ذلك حولت القيادات الأمنية وعدد من مسئولي الطب الوقائي ووزارة الصحة إقناع الأهالي بالسماح بدفن الجثمان بمقابر عائلة زوجها، ولكنهم أصروا على الرفض، فتوجهت القوة الأمنية إلى مقابر أسرة المتوفاة لإقناع الأهالي بالسماح بالدفن، ولكنهم رفضوا أيضاً فقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين وتم القبض على عدد من مثيري الشغب.

وقال مصدر أمني أن القيادات الأمنية حاولت إقناع المواطنين بالدفن، وأن الجثمان تم تغسيله وتكفينه بالطريقة الشرعية، بالإضافة للف الجثمان بالأغطية المناسبة لمنع انتقال العدوى، وأنه لايوجد أي خطورة على صحة المواطنين من دفنها بمقابر القرية، لافتاً أن مدير الإدارة الصحية بالمركز، عرض أن يقوم هو بإجراءات الدفن لإقناع الأهالي بعدم وجود أي خطر من ذلك ولكنهم أصروا على موقفهم الرافض.