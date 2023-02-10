الصحة السعودية تكشف عن دراسات تنبأت بوصول الإصابات بكورونا إلى 200 ألف خلال أسابيع

أكدت الصحة السعودية اليوم على لسان السيد الوزير الدكتور توفيق الربيعة إلى أن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية لحماية البلاد خطر كورونا، مؤكداص أن الجميع مسؤول في تلك المرحلة الحرجة، وأضاف مؤكداص على أكد عليه الملك سلمان قبل ذلك على أن القادم أكثر وأشد صعوبة، ليس في المملكة فقط ولكن على مستوى العالم.

الصحة السعودية ودرسات تتنبأ بوصول مصابي كورونا لـ200 ألف

وأشار الربيعة أن ارتفاع أو انخفاض أعداد المصابين بكورونا خلال الفترة القادمة، يتوقف على تعاون الشعب والتزامهم من عدمه بالإجراءات والقرارات التي تصدرها الدولة بشكل مستمر ودائم، وطالب الجميع بأن يطبق شعار كلنا مسؤول، ويجب التعامل مع وباء كورونا بجدية شديدة، لأنه ينتشر بسرعة كبيرة.

وأضافت الصحة السعودية أن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين كان سباقاً في اتخاذ الإجراءات الصارمة، قبل أن تفكر العديد من الدول في تلك الإجراءات، ولعل أهم القرارات التي تم اتخذتها قيادة البلاد لمنع انتشار كورونا، كان قرار وقف العمرة والرحلات الجوية وتعليق الصلاة بالمساجد ووقف الدراسة، الأمر الذي أدى إلى تقليل المخالطة بنسبة تتعدى الـ90%.

وناشد وزير الصحة بالسعودية الجميع للمرة الثانية بالإلتزام بالقرارات الصادرة، وإلا فإن القادم لايبشر، وستتزايد الأعداد بشكل كبير، مضيفاً أن هناك دراسات قام بها خبراء دوليين وسعوديين متخصصين في مجالات الأوبئة، وهذه الدراسات تنبأت بأن أعداد المصابين بكورونا خلال الأسابيع المقبلة ستتراوح ما بين 10 إلى 200 ألف إصابة، والإلتزام بالتوجيهات يقلل بشكل كبير التوصل إلى هذه المرحلة.