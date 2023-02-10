موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى بكأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 12:30 صباحاً - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب. وتقام المباراة بين الأهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.

كولر: أشعر بالإحباط من نتيجة مباراة الريال.. والأهلي سيكون أفضل فى المستقبل

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر بالإحباط الشديد بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التى لاحت له، وتحلى بالشجاعة بعد اهتزاز مرماه بالهدف الأول.

وأشار كولر إلى أن الفريق يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل، وأنه يتولى المسئولية منذ عدة شهور، ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق.

وشدد كولر على أنه شاهد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، ويعلم أن الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزة للغاية، وأن الفريق سوف يلعب بشكل جيد في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.