فلامنجو يعلن إصابة ثنائى الفريق قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:30 مساءً - أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إصابة الثنائي ليو بيريرا وفيليب لويس قبل مواجهة الأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت على ملعب طنجة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

وأكد فلامنجو أن المدافع ليو بيريرا تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ما يعني غيابه عن مباراة الأهلي القادمة، بينما أصيب فيليب لويس في القدم اليمني، وأن الثنائي بدآ مرحلة التأهيل والتعافي.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي فلامنجو البرازيلي أن المدير الفني فيتور بيريرا سيقود مرانا نهائيا غداً الجمعة لتحديد التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته ضد الأهلي، بحثاً عن تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يحصل الفائز في المباراة القادمة بين الأهلي وفلامنجو البرازيلي على 2.5 مليون دولار، بينما سيتلقى الخاسر مليونين فقط.

وخسر فلامنجو أمام الهلال في مباراة نصف النهائي بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت بينهما قبل يومين في المغرب، بينما هزم ريال مدريد نظيره الأهلي في المواجهة التي انتهت بنتيجة 4-1.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير ملعب مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.

ونشر الاتحاد الدولى بيانا على موقعه الرسمي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المغرب 2022 ️بين الأهلي وفلامنجو ستقام على ملعب طنجة سعة 65 ألف متفرج يوم السبت 11 فبراير.

وتضمن البيان أن المغرب البلد المضيف قررت نقل المباراة من العاصمة المغربية الرباط للحفاظ على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله للمباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال عند الساعة الثامنة مساء في نفس اليوم ، ولضمان الجودة الرياضية للمباراتين المتبقيتين للاعبين والجماهير.

فلامنجو ضد الأهلي

فلامنجو ضد الأهلي

فلامنجو ضد الأهلي

فلامنجو ضد الأهلي