أخبار مصرية

الجزائرى غربال حكما لمباراة فلامنجو ضد الأهلى وإنجليزي لنهائى مونديال الأندية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:30 مساءً - يقود الحكم الجزائرى مصطفى غربال مواجهة الأهلى مع نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، المقرر لها فى الخامسة والنصف من مساء بعد غدٍ السبت، فى مباراة تحديد المركز الثالث، فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب. 

 

ويتولى الجزائرى غربال مباراة الأهلى مع فلامنجو البرازيلي، ويساعده كل من مقران جوراري وخليل حساني، والحكم الرابع الأوروجواياني أندريس ماتياس ماتونتي. وفى غرفة تقنية الفيديو "فار"، كل من خوان سوتو، نيكولاس جالو، نيكولاس تاران و خوان مارتينيز. 

 

وكان الأهلى قد خسر فى نصف النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 4 - 1، بينما هُزم فلامنجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3 - 2. 

 

ويقود الحكم الإنجليزي أنتونى تايلور مواجهة النهائي بين ريال مدريد والهلال السعودي، ويساعده كل من جاري بيسويك، آدم نون والحكم الرابع الصيني نينج ماجستير. جدير بالذكر أن ريال مدريد يمتلك الرقم القياسي فى التتويج بلقب مونديال الأندية برصيد 4 ألقاب.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا