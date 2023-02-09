الجزائرى غربال حكما لمباراة فلامنجو ضد الأهلى وإنجليزي لنهائى مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 11:30 مساءً - يقود الحكم الجزائرى مصطفى غربال مواجهة الأهلى مع نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، المقرر لها فى الخامسة والنصف من مساء بعد غدٍ السبت، فى مباراة تحديد المركز الثالث، فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى المغرب.

ويتولى الجزائرى غربال مباراة الأهلى مع فلامنجو البرازيلي، ويساعده كل من مقران جوراري وخليل حساني، والحكم الرابع الأوروجواياني أندريس ماتياس ماتونتي. وفى غرفة تقنية الفيديو "فار"، كل من خوان سوتو، نيكولاس جالو، نيكولاس تاران و خوان مارتينيز.

وكان الأهلى قد خسر فى نصف النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 4 - 1، بينما هُزم فلامنجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3 - 2.

ويقود الحكم الإنجليزي أنتونى تايلور مواجهة النهائي بين ريال مدريد والهلال السعودي، ويساعده كل من جاري بيسويك، آدم نون والحكم الرابع الصيني نينج ماجستير. جدير بالذكر أن ريال مدريد يمتلك الرقم القياسي فى التتويج بلقب مونديال الأندية برصيد 4 ألقاب.