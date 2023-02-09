مفوضية اللاجئين تقدم الشكر لمصر بعد إرسال أول فريق دولى للإغاثة بسوريا

جدة - نرمين السيد - وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الشكر للحكومة المصرية والشعب المصرى، على التحركات العاجلة لمساعدة الشعب السورى فى مصابه الكبير بعد الزلزال الضخم الذى تسبب فى انهيار مئات المنازل وحبس المئات تحت الأنقاض، مؤكدة أن مصر هى صاحبة أول فريق دولى يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.





كتبت المفوضية عبر حسابها الرسمى على "تويتر" : "بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولى يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم".

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