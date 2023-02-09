الأنبا فيلوباتير يدشن أوانى خدمة فى كنيسة القديس الأنبا بولا بأبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - ودشن خلال القداس الإلهي، عددا من الأوانى ولفائف وستور لخدمة المذبح وشرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة التى لم تدشن من قبل، عمد طفل من أبناء الكنيسة، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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